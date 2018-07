RIETI - In vista della Coppa Carotti, previste alcune chiusure stradali.



"Si comunica che, in occasione delle prove del 14 luglio - spiega una note della prefettura - e della gara motoristica del 15 luglio, sarà disposta, per ragioni di sicurezza pubblica, la chiusura al traffico del percorso della manifestazione.



Per le prove, chiusura:

dalle ore 8.30 alle ore 18.00 ( e comunque fino a cessate esigenze ) del giorno 14 luglio 2018,

tratto della S.R. 4 bis del Terminillo compreso tra il km.18+850 - quadrivio di Vazia - e Piazzale Campoforogna ( con esclusione dell’anello )



Per la gara, chiusura:

Dalle ore 8.30 alle ore 18.00 ( e comunque fino a cessate esigenze ) del giorno 15 luglio 2018

tratto della S.R. 4 bis del Terminillo compreso tra il km.18+850 - quadrivio di Vazia – e il Piazzale Campoforogna ( con esclusione dell’anello ).

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA