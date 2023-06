Coppa Carotti, ecco gli orari di chiusura della Terminillese

RIETI - La prefettura comunica che in data 1 e 2 luglo, in occasione della Coppa Carotti, sarà disposta, per ragioni di sicurezza pubblica, la chiusura al traffico del percorso della manifestazione.

Percorso e orari

S.R. 4 bis del Terminillo

tratto compreso tra il quadrivio di Vazia ed il km. 20+000

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ( e comunque fino a cessate esigenze ) del 1/7/2023 (prove)

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ( e comunque fino a cessate esigenze ) del 2/7/2023 ( gara )