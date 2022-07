Coppa Carotti, il ringraziamento agli oltre 130 ufficiali di gara provenienti da tutta Italia

RIETI - Sono arrivati da tante parti d’Italia gli oltre 130 ufficiali di gara impegnati sul percorso della 57esima Rieti Terminillo – Enel X Way.

Per alcuni di loro è stata la prima volta in città, una occasione utile anche per andare alla scoperta delle bellezze del territorio. Dopo il briefing presso il quartier generale a Vazia, il direttore di gara Fabrizio Fondacci ha avuto modo di ringraziarli personalmente, in occasione di una cena che si è svolta all’Hotel Togo di Terminillo.

«A ciascuno - commenta il presidente Innocenzo de Sanctis - va il ringraziamento dell’Automobile Club di Rieti per il prezioso servizio svolto. Complimenti anche a Fabrizio Fondacci, che ha diretto la gara con tanta maestria e a Roberto Bufalino, direttore di gara aggiunto, che ha collaborato con un importantissimo supporto e trasporto. È stato fatto un grande lavoro, inappuntabile. Colgo l’occasione per ringraziare il direttore dell’Aci Ottavio Busardò, i membri del Consiglio Gigi Cari, Daniele Rossi e Costanzo Truini per il determinante impegno e la grande dedizione che hanno profuso e per l’ottimo risultato conseguito che è stato riconosciuto dalla autorità ispettive della FIA. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato affinché questa edizione fosse memorabile. A chi c’è stato, ai tanti che hanno seguito l’evento attraverso le dirette, alle autorità, agli sponsor dell'attività sportiva dell'Automobile Club, alle forze dell’ordine, sempre al nostro fianco. La passione che anima il gruppo di lavoro è un collante ed una garanzia per il futuro. Ancora grazie a tutti e arrivederci all’edizione 2023!».

La gara è resa possibile quest'anno grazie all'impegno di Automobile Club d’Italia, Automobile Club di Rieti, Regione Lazio, Provincia e Comune di Rieti, Coni, Astral, Fondazione Varrone, Asm, Camera di Commercio e Confcommercio. Title sponsor è Enel X Way.

Per la partnership si ringraziano i main sponsor Rossi concessionari Mercedes, Emec, Sara Assicurazioni, Mcb Costruttori, Musto, Di Blasio, L’Opera Allestimenti, Club Autostoriche Rieti, SegecoPiù.

Fondamentale anche il supporto offerto da Garc spa, Fair impianti, Serramenti dinamici, Celi calcestruzzi, Conad gruppo CR, AR elettroimpianti, Edilnolo centro Italia, Kienergia, Tecnoadsl, Segnaletica centro Italia, Marchioni Tiziano carpenterie metalliche e Ares costruzioni generali.