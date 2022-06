Coppa Carotti, in questura il quadro tecnico della Rieti-Terminillo, ecco il programma

RIETI - La Rieti Terminillo - Enel X Way è alla sua cinquantasettesima edizione e torna, il 16 e 17 luglio, dopo due anni di stop a causa della pandemia, prova concreta di quanto la gara sia legata al suo territorio e ne sia profonda espressione.

Nell’edizione del 2022 si ripropone il tracciato con un percorso ridotto rispetto al tradizionale, articolato su una manche, per una lunghezza di 13,450 km, con partenza dalla colonnina di Lisciano, nel Comune di Rieti al Km 5,400 della Terminillese e con l’arrivo poco prima di Pian Valli, al km 18,850, con un dislivello di 1029 metri e una pendenza totale del 7,5%.

In attesa del rombo dei motori, presso la Questura di Rieti si è tenuto il tavolo tecnico alla presenza del Questore Mauro Fabozzi, del Capo di Gabinetto Rodolfo Savio e del Direttore di Gara Fabrizio Fondacci, che ha descritto la manifestazione in tutti i dettagli per predisporre il coordinamento con le forze dell’ordine, da sempre al fianco della Rieti – Terminillo.

Una edizione nella quale l'immagine della manifestazione si è rifatta il look, grazie ad un progetto capace di coprire a 360° tutte le esigenze grafiche di una realtà sempre più articolata.

La grafica è stata realizzata dall'agenzia di marketing e comunicazione Segecopiu'.

Questo il programma dell’attesissima edizione 2022:

Venerdì 15 luglio

Dalle 10 alle 19 l’apertura del Centro Accrediti presso la Direzione Gara a Vazia (Km 4+700 SS4 bis del Terminillo) e dalle 10.30 alle 19.30 verifiche tecniche in via Maestri del lavoro (zona Paddock).

Sabato 16 luglio

Alle 10 la partenza della prima ricognizione (vetture auto storiche e a seguire vetture moderne).

Domenica 17 luglio

Alle 10 la partenza della gara (vetture auto storiche e a seguire vetture moderne).

La premiazione si svolgerà nel piazzale Pian de Valli a Terminillo.