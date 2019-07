© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti si è svegliata sotto la pioggia, come da previsioni, ma il regolare svolgimento della Coppa Carotti non è a rischio. Pochi minuti fa è arrivato un comunicato da parte dell'organizzazione, che ha reso noto che il direttore di gara, Fabrizio Fondacci, ha attivato la procedura di "Gara bagnata", precisando inoltre che il tutto si svolgerà regolarmente.A destare preoccupazione però non è l'asfalto bagnato, ma la nebbia. Dall'altezza di Pian de Rosce fino a Pian de Valli la visibilità è scarsissima, e la speranza è che per le 11, orario di partenza della gara, la situazione possa essere migliore. Il tutto comunque va tenuto monitorato, soprattutto per l'incolumità dei piloti.Questo il comunicato diramato dall'organizzazione: "E' il gran giorno della Rieti – Terminillo. Sarà svolta regolarmente la 56° edizione, con la partenza programmata alle ore 11.Il direttore di gara, Fabrizio Fondacci, ha attivato la procedura per dichiarare “gara bagnata”.La strada regionale 4 bis del Terminillo resterà chiusa dalle 9.30 alle 18.00 (e comunque fino a cessate esigenze)" .