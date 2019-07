RIETI - Chiusa la prima giornata di prove della 56sima Rieti - Terminillo (54esima Coppa Carotti). Nel pomeriggio si è svolta la seconda sessione, che ha visto impegnati tutti i piloti, esclusi coloro che avevano avuto problemi in mattinata.



Rispetto proprio al mattino, la sessione pomeridiana è stata decisamente più lunga, con almeno quattro incidenti, nessuno dei quali ha avuto conseguenze gravi per i piloti.

Magliona bissa il risultato della mattina e, anche nella seconda manche, si prende il miglior tempo a bordo della sua Osella PA2000, chiudendo in 5'4''65. Vicinissimo Denny Zardo, che chiude in 5'5'' netti, avanti di soli 14 centesimi rispetto a Fattorini. Quarto invece il vincitore dello scorso anno, Antonio Marino, che chiude ancora in 5'5''51. Primo dei reatini Nivola tra i prototipi, con 5'42''35, tra le vetture coperte invece c'è Antonio Scappa, a bordo della sua Mini Cooper, che migliora il tempo della mattinata e chiude in 6'04''94.

Domani invece spazio alla gara, che molto probabilmente sarà condizionata dal maltempo, non solo per i piloti, ma anche per il pubblico. Anche per domani chiusura della strada a partire dalle 9.30 del mattino, poi, in serata, le premiazioni presso la sede Emec.

