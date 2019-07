© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coppa Carotti: conclusa intorno alle 12.30 la prima sessione di prove della 56sima Rieti - Terminillo. Erano 143 i piloti partenti, ed è stato subito spettacolo. Qualche indicazione arriva già, visto che molti piloti hanno spinto come nel ritmo gara, mentre altri hanno semplicemente fissato il percorso in vista della gara di domani.Il primo tempo va ad Omar Magliona, a bordo della sua Osella PA 2000, che ha completato il tracciato in 5'06''49, sul podio virtuale anche Fattorini e Nappi, distanziati rispettivamente di 3 e 7 secondi. Il primo dei reatini è Antonio Scappa, che a bordo della sua Mini, nella categoria E1 Italia, ha chiuso in 6'13''65. A partire dalle 14 si replica con il secondo turno di prove, mentre domani prevista pioggia per il giorno di gara. Da segnalare un paio di incidenti: uno ad Enrico Guasti, a bordo della sua Alfa, l'altro ad Alessandro Alcidi che si è fermato all'altezza di Lisciano.