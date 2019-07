© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uno dei pilastri degli eventi sportivi dell'estate a Rieti, la regina del motorsport. La cinquantaseiesima edizione della cronoscalata Rieti-Terminillo (54esima Coppa Carotti), è stata presentata stamane in una conferenza stampa che si è svolta presso la sede della Fondazione Varrone.Tra i temi più importanti emersi durante la conferenza, sicuramente il ritorno dell'evento all'interno del Civm, Campionato Italiano Velocità Montagna. I riflettori si accenderanno ufficialmente dal 26 al 28 luglio prossimi, in una edizione che vedrà moltissimi piloti al via.Al tavolo della conferenza, tra gli altri, anche Antonio D'Onofrio, presidente della Fondazione: «Sono affezionato alla Coppa Carotti - ha detto - ha un importante valore storico, anche stavolta siamo contenti di aver dato il nostro supporto, non posso che augurare un ottimo successo della manifestazione».L'avvocato Innocenzo de Sanctis, presidente dell'Automobile Club Rieti, ha invece voluto ringraziare tutti coloro che hanno aiutato l'evento, tra istituzioni, Fondazione e sponsor privati, ricordando anche come «in passato ci sono stati momenti difficilI».Come sottolineato dal direttore di gara aggiunto Roberto Bufalino: «Il tracciato sarà lungo circa 13 chilometri, con partenza solita dalla colonna di Lisciano. Gara veloce nel primo tratto e più tecnica nel secondo, un aspetto molto apprezzato dai piloti».L'obiettivo, e coro unanime della conferenza, è quello di tornare anche una tappa del campionato europeo, traguardo ragiungibile nei prossimi anni. In platea anche il consigliere Roberto Donati ed il presidente di Asm e Camera Di Commercio Vincenzo Regnini e il consigliere Maurizio Ramacogi.Uno dei temi caldi è anche quello della sicurezza, approfondito durante la conferenza dal responsabile Daniele Rossi, oltre che dallo stesso Roberto Bufalino: «Per questa edizione ci attendiamo un numero di piloti più elevato, visto che torniamo tappa del campionato italiano, questo implica anche maggiore qualità e maggiore velocità, in un tracciato cosi lungo gli sforzi sono importanti».Si è alzato ufficialmente il sipario sulla Coppa Carotti, un vero e proprio evento di culto non solo per gli appassionati di motorsport, ma anche per le tantissime persone che ogni anno si riversano sul Terminillo per assistere alle gare.