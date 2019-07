RIETI - È in programma dal 26 al 28 luglio la 56° edizione della cronoscalata Rieti-Terminillo. L’avvocato Innocenzo de Sanctis, presidente dell’Automobile Club di Rieti, come ogni anno, annuncerà l’evento alla cittadinanza attraverso la consueta conferenza stampa, in programma nei locali della Fondazione Varrone, in via dei Crispolti a Rieti, alle 12 di giovedì 4 luglio 2019.



Alla conferenza saranno presenti il presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse, il sindaco del Comune di Rieti Antonio Cicchetti, il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio, il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Regnini. © RIPRODUZIONE RISERVATA