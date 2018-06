Rieti, il progetto della Coop Centro Italia sullo Zuccherificio torna in commissione urbanistica e in città si riapre il dibattito tra pro e contro

di Alessandra Lancia

RIETI - Ex Zuccherificio, in commissione Urbanistica si riparla del progetto di ipermercato di Coop Centro Italia da 60 milioni di euro e in città ripartono i cori delle tifoserie pro e contro. «Ho convocato Coop Centro Italia solo per capire insieme ai consiglieri comunali dov’eravamo rimasti e dove tutto si fermò nel 2014 – dice il presidente della commissione Urbanistica, Matteo Carrozzoni – Coop ci ha fatto presente che l’interesse all’investimento non è mai venuto meno e che...