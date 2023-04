Il 15 aprile il convegno “Vita in salute: alimentazione sana, ambiente e benessere”

RIETI - Il 15 aprile è in programma il convegno “Vita in salute: alimentazione sana, ambiente e benessere”, un’occasione di confronto - aperto a tutta la cittadinanza - fra gli stakeholder chiave sullo stretto legame tra mangiare sano, attività fisica, sport ed ambiente “salutogenico”.

L’evento in-formativo, principiato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rieti e dal Rotary Club Rieti – Distretto 2080, mira a toccare gli elementi più importanti che costituiscono i determinanti sociali di salute, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze provinciali e regionali delle professioni ordinistiche in ambito sanitario e tecnico-scientifico, del mondo dello sport, della scuola e delle istituzioni locali.

La manifestazione a carattere divulgativo - moderata dalla giornalista, Benedetta Rinaldi, il 15 Aprile alle ore 8.30 presso la Chiesa di S. Domenico in Rieti - è stata costruita intorno allo sviluppo di un’idea di modello di città “salutogenica”, con la trattazione - ad ampio respiro - di tematiche votate allo stretto legame esistente tra alimento e salute sull’intera filiera, ovvero dalla produzione al consumo, con un focus sull’importanza di comportamenti individuali virtuosi in termini di alimentazione sana ed equilibrata. Una sessione sarà dedicata all’importanza di un buon equilibrio funzionale derivante dal movimento e dagli sport in genere, con particolare attenzione alle attività sportive paralimpiche.

Del resto, è ormai ampiamente dimostrata l’importanza dello sport per la riabilitazione, sia da un punto di vista fisico sia da quello psicologico. L’ultima sessione sarà dedicata a prefigurare una città più abitabile ed inclusiva, capace di fronteggiare nuove sfide, con una inclinazione all’esperienza di vita nei borghi. La conclusione dei lavori sarà orientata all’osservazione dei segreti della longevità italiana, che non può non trovare concretezza nel virtuoso equilibrio tra alimentazione sana e corretti stili di vita in perfetta armonia con un ambiente salubre. Per migliorare l’apertura in chiave partecipativa, l’Organizzazione ha messo a disposizione degli interessati una pagina web, ove disponibile una scheda online di adesione all’evento al link: www.vitainsalute.events e relativo programma dei lavori. La frequenza permette ricevere crediti formativi professionali (CFP) e crediti ECM per il profilo sanitario.

«Da parte del Comitato Scientifico del convegno un doveroso ringraziamento a tutti i soggetti Promotori ed Attuatori, alla Confederazione Produttori Agricoli del Lazio (COPAGRI), alla Diocesi di Rieti ed alla Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) del Ministero dell’Interno proprietaria della Chiesa di San Domenico».