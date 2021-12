“ll cibo giusto per lo sport”, una giornata per promuovere i corretti stili di vita

RIETI - “ll cibo giusto per lo sport” è il titolo del convegno che si terrà domani, 11 dicembre, dalle 10, a Rieti al Parco di Via Liberato di Benedetto.



Nutrizione, sport e alimentazione in un convegno della Coldiretti-Uisp (interverrà la presidente Caterina Ubertini) -Asl patrocinato da Sport e Salute. Si parlerà di stato nutrizionale ,di alimentazione quotidiana per la competizione sportiva, benessere e integrazione. Promuovere stili di vita attivi per bambini e famiglie per contrastare atteggiamenti errati che, nel lungo periodo, possono creare scompensi e disagi.



L’iniziativa rientra in quel percorso di sensibilizzazione che già da anni è stato avviato sul territorio dalla Uisp, anche grazie al progetto per contrastare l’obesità infantile

" Diamoci una mossa "

Il Programma Prevede:

Ore 10 - esibizione delle ASD Ardita Pattinaggio e ASD Ginnastiche Rieti

Ore 11 - Convegno

Ore 12 - esibizione ASD Crescenzi Bike Trial

Parteciperà all'evento il vice campione mondiale a Osaka Andrew Howe



L'iniziativa di Coldiretti e Campagna Amica rientra nell’attività che stanno svolgendo nella Provincia insieme all’istituto scolastico Pascoli di Rieti all’istituto parificato Bambino Gesù, all’istituto alberghiero Costaggini e all’istituto tecnico agrario Luigi di Savoia.



Sarà l’occasione per trattare argomenti inerenti l’ attività quotidiana di cura e di sorveglianza sanitaria della Asl con un riguardo particolare per chi pratica sport a livello amatoriale e agonistico e riferendosi ad ogni età, anche quella più tenera, in cui i genitori sono responsabili dell’alimentazione dei propri figli.



L’evento rappresenta un momento per discutere di quanto il cibo prodotto in maniera giusta sia nodale per la crescita dei ragazzi. La salubrità dei prodotti la trasparenza della filiera, la distintività che contrassegna il cibo, quello giusto, e il diritto dei consumatori a poter scegliere consapevolmente, saranno i temi ulteriori del convegno.



All’interno della manifestazione saranno presenti le aziende di Campagna Amica del nostro territorio con vendita diretta a Km zero.



Sono invitati alla manifestazione gli studenti e i genitori degli istituti sopra indicati.