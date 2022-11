In Provincia il convegno “Polizia giudiziaria e controllo del territorio, casistica, atti e soluzioni operative”

RIETI - Un convegno ma anche un qualificatissimo approfondimento tutto orientato su “Polizia giudiziaria e controllo del territorio, casistica, atti e soluzioni operative”. A Palazzo d’Oltre Velino, sala consiliare della Provincia di Rieti gremita da appartenenti alle forze dell’ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza) ma, anche e soprattutto, operatori della polizia locale e municipale.

Un incontro voluto e organizzato dall’Anvu (Associazione professionale polizia locale d’Italia) e dall’Ipa (international police association – segretria di Rieti) per un approfondimento mirato e focalizzato sulle attività quotidiane di chi opera in pattuglia su strada come tecniche e pratiche di polizia giudiziaria, l’importanza degli atti notificatori nella polizia giudiziaria e amministrativa o gli espletamenti di pg in presenza di veicoli abbandonati.

Per l’occasione relatori d’eccezione e alto profilo professionale come Ugo Terracciano, presidente criminologi italiani per l’investigazione e la sicurezza, Paolo Carretta, generale di brigata Ris finanza e Andrea Girella, comandante del Gruppo pronto impiego Roma della guardia di finanza. Una lunga mattinata che si è dipanata tra atti di pg e procedura penale fino ai rilievi dattiloscopici e al prelievo del dna per concludere con un approfondito vademecum in caso di rinvenimento di veicoli abbandonati.