Rieti, a Mompeo "Più vicini alle stelle"

RIETI - A rimirar le stelle a Mompeo. Si è svolto nel Comune sabino, nel Salone “Fabrizio Naro” del Palazzo Baronale Orsini-Naro, il settimo Convegno Nazionale del Cnai dal titolo “Più vicini alle stelle”. Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Mompeo, Silvana Forniti la parola è passata alla professoressa Stefania Santarelli, preside del Liceo Scientifico “Carlo Jucci” di Rieti presente con una nutrita delegazione di studenti delle classi quinte.I lavori sono stati introdotti dalla presentazione dell’Osservatorio astronomico di Mompeo come polo di ricerca e di didattica esposto dal presidente del Cnai Silvio Eugeni, seguito dagli interventi sul tema “Dalle stelle alle stelle”, dalla presentazione dei 60 anni della Nasa e sul finire della sessione antimeridiana con “Viaggio in Cile con l’osservatorio Inaf”.Nel pomeriggio la presentazione di Paolo de Bernardis dell’Università La Sapienza dal titolo “Osservare l’universo: fin dove?”, seguita dall’esposizione dei progetti futuri di Telespazio a cura di Carlo Albanese. A seguire Nicola Menci dell’Inaf, dell’Osservatorio Astronomico di Roma sulla formazione delle Galassie ed in chiusura di convegno Massimiliano Bolis che ha parlato della tematica della “Space Economy”. Il Cnai che gestisce l’Osservatorio Astronomico del Comune di Mompeo dal 2017 pubblicherà a breve un programma di eventi ed iniziative mirate soprattutto alle istituzioni scolastiche.