RIETI - Momenti di tensione durante un posto di controllo della Guardia di finanza ad Antrodoco: una donna reagisce dando in escandescenze e viene sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. Ha giustificato quella sproporzionata reazione nei confronti degli operatori delle fiamme gialle affermando di aver avuto paura. Notte movimentata lungo la Salaria per Ascoli Piceno nel territorio del Comune di Antrodoco quando gli uomini della Tenenza Antrodoco della Guardia di Finanza – nell’ambito dei controlli per il rispetto del nuovo decreto sulle restrizioni della mobilità - hanno fermato un’autovettura in transito. La conducente – una donna di origini baresi – una volta scesa dal mezzo ha aggredito gli operatori cercando poi di allontanarsi e tentando di fermare altri veicoli in transito. I finanzieri non senza difficoltà sono riusciti a contenere la donna poi trasportata in ospedale dal personale medico del 118 per la procedura del Tso.