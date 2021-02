Rieti, controlli e sanzioni sui mezzi pesanti da parte della polizia

RIETI - Oltre 80 mezzi controllati e 30 sanzioni elevate, è questo il bilancio della campagna europea di controlli della Polizia Stradale (European Roads Policing Network) che è stata attuata anche nella provincia di Rieti dall’8 al 14 febbraio 2021.

Obiettivo dei servizi è stata l’intensificazione dei controlli, contestualmente in tutta Europa, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia di immatricolazione nazionale che straniera.

L’attività sanzionatoria ha riguardato comportamenti che avrebbero potuto causare incidenti con gravi conseguenze per le persone e per le cose, in particolare, il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo (art. 174 C.d.S.) dei conducenti, il corretto utilizzo del cronotachigrafo (art. 179 C.d.S.), nonché la normativa sul trasporto delle merci e sul superamento dei limiti di peso (art. 167 C.d.S.).

