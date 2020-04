RIETI - Emergenza coronavirus: controlli nel fine settimana pasquale.

Dal monitoraggio dei controlli, effettuato nel periodo pasquale dalla Prefettura di Rieti, in ottemperanza alle più stringenti disposizioni relative alle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, emerge un sostanziale rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei cittadini reatini che hanno dimostrato un alto senso di responsabilità e senso civico in una fase di grave emergenza sanitaria.

Infatti, nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 aprile, nel territorio della provincia, le Forze dell’Ordine, l’Esercito e le Polizie locali hanno effettuato controlli dai quali emerge che a fronte di n. 2.727 persone e n. 1.114 esercizi commerciali controllati, sono state elevate sanzioni solo a 92 persone per violazione ex art. 4, comma1, D.L. 19/2020.

11:59

