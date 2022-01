RIETI - Controlli dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro: una denuncia e multe per seimila euro.

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno controllato un cantiere edile per la ricostruzione nell'Amatriciano, per monitorare il rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro e delle misure anticovid. Il controllo è stato effettuato con i colleghi della stazione di Amatrice e i carabinieri forestali di Amatrice e Cittareale. Riscontrate violazioni su ponteggi e opere mentre un operaio era al lavoro senza green pass. Sospensione dell'attività e sanzione per complessivi 6.000 euro.