Avviso della Regione per contributi destinati al rilancio delle destinazioni turistiche

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti informa che la Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico relativo al “Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche”. L’Avviso, per il quale sono stati impegnati 4,5 milioni di euro, prevede la concessione di contributi per la valorizzazione degli ambiti territoriali della regione indicati dal Piano Turistico Triennale (Tuscia e Maremma laziale; Litorale del Lazio; Valle del Tevere; Sabina e Monti reatini; Valle dell’Aniene e Monti Simbruini; Castelli Romani; Monti Lepini e Piana Pontina; Ciociaria; Roma Città Metropolitana) per potenziare le eccellenze nei vari segmenti turistici del Lazio: culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo.

Il bando è rivolto a Associazioni e/o Fondazioni, costituite o da costituire, operanti nel campo del turismo, in partenariato con soggetti pubblici. Ciascun proponente potrà presentare una sola proposta progettuale, che dovrà essere tematica, ossia riferita ad uno o più cluster, o territoriale, cioè riferita ad uno o più ambiti territoriali specifici, per un massimo di due ambiti territoriali accomunati da uno o più cluster tematici.

Sul sito di Laziocrea al link https://www.laziocrea.it/laziocrea/turismo-45-milioni-per-nuove-destinazioni-e-idee-di-viaggio-nel-lazio/ sono indicate le modalità e le specifiche per la partecipazione.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 12 aprile 2021.

