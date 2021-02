Contributi a fondo perduto per le imprese: il Comune di Rieti convoca le aziende per la firma delle convenzioni

RIETI - Il Comune di Rieti ha provveduto a convocare le 32 attività produttive, culturali e sportive per la firma delle convenzioni per i contributi a fondo perduto, per un ammontare di 395.000 euro.

All’atto della firma delle convenzioni, grazie ad una delibera approvata nei mesi scorsi dalla Giunta Cicchetti, sarà immediatamente stanziata la prima tranche di contributi, pari al 30%. A questa seguirà un secondo acconto pari al 50% del finanziamento a seguito di rendicontazione intermedia delle spese sostenute mentre la restante quota del 20% sarà erogata a saldo della rendicontazione finale.

«In un momento così critico per le attività produttive del Paese e, in particolare, del nostro territorio – commenta l’assessore alle attività produttive e Vicesindaco, Daniele Sinibaldi - lo sblocco della prima tranche di aiuti a fondo perduto è una notizia lievemente positiva che auspichiamo possa sostenere una ripartenza del tessuto commerciale ed economico locale».

