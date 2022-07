A Contigliano la seconda edizione dello spettacolo “Incontr Arti”

RIETI - A Contigliano torna per il secondo anno consecutivo la rassegna Incontr Arti, sabato 30 luglio ore 21 – Parco di Villa Franceschini.

Incontr Arti, patrocinato dal Comune di Contigliano, è uno spettacolo poliedrico nato dall’idea del gruppo di danza contemporanea Chiasmi Lab, gruppo reatino che vede al suo interno artiste provenienti da diverse realtà che hanno deciso di far confluire nel territorio natale le proprie esperienze e professionalità nel campo dell’arte coreutica.

Dopo il successo della prima edizione si arricchisce la partecipazione degli artisti che hanno deciso di aderire al progetto Incontr Arti. Quest’anno il titolo dello spettacolo è “Metalogie di un viaggio”, ed è dedicato alla realtà virtuale protagonista della nostra quotidianità.

La narrazione letteraria condurrà lo spettatore nelle espressioni della realtà virtuale declinata attraverso diversi linguaggi artistici: danza contemporanea, multivisione, musica elettronica e teatro.

La sinergia tra i diversi artisti ha dato luogo ad uno spettacolo poliedrico che vede la collaborazione di Chiasmi Lab con Marco Cavalli che ha curato la regia e le multivisioni, con Mattia Caroli e Stefano Barone protagonisti della musica elettronica dal vivo, con l’attrice Greta Antoniozzi voce narrante dell’intero spettacolo e con la performer Silvia Miluzzi, della compagnia Mariposas Aereal, che sarà sul palco con le sue arti del fuoco.

L’ideatrice e direttore artistico dello spettacolo, Claudia Cipitelli, danzatrice del gruppo Chiasmi Lab, ha desiderato fortemente creare nel suo territorio un appuntamento dedicato all’arte, una condivisione collettiva delle esperienze e del vissuto: «Mi piace l’idea di realizzare qualcosa mettendo in campo più arti, comunicare attraverso le sinergie di arti e persone».

L’ambizioso progetto ha riscosso grande interesse tra le realtà reatine che hanno voluto apportare il proprio contributo per la realizzazione dello spettacolo. Tra queste l’Associazione Balene d’Acqua Dolce e numerosi partner che non saliranno sul palco e non saranno fisicamente dietro le quinte ma il cui lavoro e la cui partecipazione è stata fondamentale.

Appuntamento sabato 30 luglio a Contigliano, Parco di Villa Franceschini, alle ore 21. L’ingresso è gratuito.