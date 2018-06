di Emanuele Laurenzi

RIETI - Una falla che si allarga di giorno in giorno, col rischio di creare un vero e proprio effetto cascata. E’ quello che sta succedendo nel sottopasso di Contigliano, lungo via Cipriani, nel tratto che collega il paese con la superstrada Rieti-Terni. Una situazione che va avanti da anni, che è stata più volte segnalata da Il Messaggero che già in passato aveva denunciato e documentato ampie infiltrazioni d’acqua nelle pareti di cemento armato che sostengono la struttura. Nessuno è mai intervenuto,...