CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - «La cultura sono io e solo io decido quali iniziative patrocinare e quali no. E se in qualcuna c’è di mezzo la Pro loco, il Comune non partecipa». Abbiamo tradotto in parole semplici e in forma sintetica e ironica il pensiero dell’assessore comunale alla Cultura, Loredana Pacifico che, a dispetto del nome, con le sue decisioni ha scatenato un vero e proprio putiferio a Contigliano. Tutto è nato dalla decisione della Pacifico di non partecipare agli aventi che in questi giorni sta organizzando...