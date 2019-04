RIETI - I candidati sindaci e le rispettive liste a sostegno presentate a Contigliano.



Lista civica con Paolo Lancia sindaco

Candidato sindaco: Paolo Lancia



Candidati consiglieri:

Angelo Toni

Valentina D'Ovidio

Diego Fabi

Claudio Frattali

Alessia Iachetti

Maria Lucilla Malfatti

Antonio Martellucci

Carlo Nobili

Silverio Renzi

Simone Salustri

Roberto Spoletini

Enrico Stazi





Lista civica Energia per Contigliano

Candidato sindaco: Francesca Garbini



Candidati consiglieri:

Danilo Renzi

Daniela Malfatti in Grillotti

Luigi Chiani

Federica Peschi

Antonio Laurenzi

Debora Rossi in Grillo

Massimo Muratori

Arianna Brunelli

Claudio Aleandri

Fiorella Muratori in Marianantoni

Christian Di Lorenzo

Elena Grassi