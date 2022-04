Lunedì 4 Aprile 2022, 00:10

RIETI - E’ caduta pesantemente a terra all’interno della sua abitazione di Contigliano, senza riuscire più a rialzarsi. Fortunatamente, aveva vicino il cellulare ed è riuscita a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Ma non è stato semplice per i vigili del fuoco entrare nell’appartamento e soccorrere la signora caduta. Mattinata movimentata quella di ieri in via Ettore Franceschini, a Contigliano, dove all’interno di un’abitazione delle case popolari una donna anziana era caduta, procurandosi una probabile frattura al femore.

L'intervento. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri della caserma di via Sacchetti Sassetti sono giunti sul posto alle 8,30 ma solo dopo innumerevoli tentativi sono riusciti ad introdursi all’interno dell’appartamento per soccorrere la donna che dopo essere caduta era rimasta immobile in terra. Nel frattempo, sul posto si sono portati anche i carabinieri della stazione di Contigliano e un’ambulanza del 118.

Il salvataggio. Solo intorno alle 11, dopo oltre due ore di intervento, gli uomini del 118 sono riusciti a stabilizzare la donna. Si tratta di una romena da tanti anni residente nel paese che è stata successivamente trasportarla presso il nosocomio reatino per una possibile frattura del femore. Una domenica da dimenticare.