RIETI - Tutti con il naso all'insù a Contigliano. Torna l'appuntamento con "Sotto le stelle di San Lorenzo", la festa e la fiera che per due giorni anima l'antico nucleo rurale alle porte del paese. Venerdì, a partire dall 18, e per tutta la giornata di sabato, tra le colline e i campi che circondano l'antica chiesa di San Lorenzo si terrrà una sezione della fiera dedicata alla campagna, con prodotti tipici, esposizione di bestiame e di attrezzi agricoli. Al tramonto di sabato don Ercole La Pietra tornerà a celebrare la messa, onorando una tradizione carissima ai contiglianesi ma di sicuro fascino anche per chi vorrà visitare la pieve, tappa tra le più fotografate del Cammino di Francesco. In programma nel pomeriggio di venerdì giochi per bambini e il battesimo della sella mentre in serata la cena animata dagli stornelli del “Gatto e la volpe”. Dalle 21,30 sarà poi possibile osservare il cielo in cerca di pianeti e stelle cadenti grazie al Centro nazionale Astroricercatori Indipendenti che organizza un’osservazione astronomica. Alle 22, infine, spettacolo di cavalli a cura del circolo ippico “Il Maremmano”.Sabato mattina, insieme alla tradizionale fiera che si svolge nella zona nuova di San Lorenzo e che sarà servita per l’occasione da un bus navetta da piazzale degli Eroi, nella zona alta di via Martiri di San Lorenzo verrà allestito il mercato di "Campagna Amica" con produttori Coldiretti e un’area dove grandi e bambini potranno ammirare cavalli, mucche e macchine agricole antiche. A partire dalle 17, nella zona del fontanile, sarà possibile effettuare passeggiate a cavallo; alle 19 la celebrazione della messa e la distribuzione di dolci fatti in casa concludono la festa.