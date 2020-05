Ultimo aggiornamento: 16:46

RIETI - L’assessorato alla Cultura, guidato dalla professoressa Maria Lucilla Malfatti, comunica che Contigliano è risultato tra i vincitori per l’assegnazione del Diploma Europeo, promosso dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Non si tratta di un premio in denaro ma di un riconoscimento per la promozione dell’ideale europeo tramite gemellaggi, progetti Comenius, scambi europei in genere.«Ci inorgoglisce - dichiara l'assessore alla Cultura - essere annoverati tra città europee e italiane (soltanto due oltre al nostro piccolo comune) famose per il loro patrimonio culturale e artistico. Questo deve essere uno stimolo per tutti, affinché Contigliano non rimanga semplicemente un nome su un diploma. L’amministrazione tutta si adopererà a proseguire questo percorso per scalare gli altri livelli previsti dal premio e vedere Contigliano sul gradino più alto del Premio d’Europa».