RIETI - Contigliano tira un sospiro di sollievo: Cesare G., il medico dentista di 52 anni colpito a gennaio da una gravissima forma influenzale che lo ha tenuto per settimane in bilico tra la vita e la morte, è uscito dall’ospedale di Terni e sta seguendo un percorso di riabilitazione in un istituto romano.



«Vi ringrazio con tutto il cuore per l’affetto che mi avete dato in tutti questi giorni - si legge in suo post pubblicato su Facebook- Grazie per le preghiere, grazie per il sangue che avete donato per me, grazie per tutto quello che avete fatto per me».



Una Pasqua migliore per Cesare e la sua famiglia e per la comunità contiglianese che ha seguito la sua vicenda con grandissima partecipazione non poteva esserci.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA