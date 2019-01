RIETI - Festa della befana anche a Contigliano.



La prossima notte, a Contigliano arriverà la befana. L'iniziativa è a firma della pro loco del paese, che dopo il successo dello scorso anno, ripropone l'evento. Sarà una lunga nottata in cui la befana busserà alla porta di grandi e piccini per far rivivere la magia dell'Epifania. Sarà possibile partecipare all'iniziativa semplicemente consegnando i pacchi e l'indirizzo dei destinatari nel pomeriggio di domani, dalle 16 alle 19 presso la sede della pro loco e aspettare che la befana, con il suo scampanellio, bussi alla porta per consegnare regali. © RIPRODUZIONE RISERVATA