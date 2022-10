A Contigliano prende il via il progetto gratuito di attività motoria per gli over 50

RIETI - L’Amministrazione comunale nella persona dell’assessore allo Sport Enrico Stazi comunica che a partire dal prossimo 4 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 ogni martedì e giovedì per 6 mesi, in caso di bel tempo all’interno del Parco di Villa Franceschini e in caso di maltempo all’interno della Palestra comunale E.Martelli sita in Largo Falcone e Borsellino, prende vita il Progetto “Silver Fitness – metti la salute in movimento”.

Il progetto, attuato da Aics Associazione Italiana Cultura Sport di Rieti e cofinanziato dalla Fondazione Varrone, è un programma di attività motoria volta a migliorare il benessere e la qualità di vita della popolazione over 50, attraverso la promozione di uno stile di vita sano, partecipato e attivo. L’attività motoria, nel caso di specie, i corsi di ginnastica dolce, risveglio muscolare e Nordic Walking sono a titolo gratuito per i partecipanti e sono rivolti agli over 50 non solo residenti nel Comune di Contigliano ma anche ai residenti nei Comuni limitrofi.