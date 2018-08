RIETI - Proseguonoi le iniziativa, a cura del Teatro Alchemico, per la rievocazione dell'Assalto al Castello di Contigliano.



Domenica 5: "Un assalto di sabbie e luce" a Contigliano domenica 5 la Compagnia Sabbie Luminose. Prosegue senza sosta il lavoro dietro le quinte di tutta l'organizzazione, dalla direzione delle storiche locande al lavoro dell'amministrazione comunale, per valorizzare sempre più l'Assalto Al Castello e la sua storia. Stasera sarà la volta della famosissima compagnia Sabbie luminose con "Un assalto di sabbia e luce": i fatti storici dell'assalto al castello di Contigliano che narrano il simbolo di una donna che si ribellò alla prepotenza, sotto forma di favola e proiettati sulla bellezza del borgo medievale. Uno spettacolo d'eccezione per tutte le età. La serata sarà allietata, come tutte le sere, dai tanti artisti di altissima qualità.



E poi il 6 agosto sarà la volta di "Falcong", con Giovanni Granat, le aquile, i falchi, i gufi reali e tanto altro ancora.

Il motto dell'assalto di quest'anno continua ad essere: "Se vuoi vivere una favola non avere paura di entrare nel bosco".

