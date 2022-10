Sabato 22 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Solo tre aziende reatine tutt’oggi attive affondano le radici nell’800 e, tanto per restare in campo botanico, Conti Piante Srl è la prima, come riferisce il sito della società di via Salaria: «La testimonianza più antica dell’attività di vendita di piante nella zona di Rieti è fornita da una lettera del 1847, che accompagna la trattativa di una partita di “spini”. Da almeno cinque generazioni Conti è sinonimo di vivai e opere di giardinaggio e arredi urbani in verde».

La storia. «Non è facile ricostruire la fase iniziale dell’azienda - spiega il direttore tecnico Luigi Conti - ma dagli inizi del ‘900, partendo da Gaetano Conti, e così per ben cinque generazioni, la nostra azienda rigorosamente familiare è entrata nel nuovo millennio». È passato oltre un secolo da quei cedri piantati in piazza del Leone, l’attuale piazza Oberdan, o dai pini mediterranei lungo via Angelo Maria Ricci, per continuare a portare il verde in numerosi angoli di Rieti. «Senza alcuna presunzione - commenta Luigi Conti - talvolta, guidando in città o fuori, quando osservo le piante non è facile ricordare quali siano quelle fornite da noi, tanti e tali sono stati i lavori effettuati nei decenni». La prima fornitura di piante al Comune di Rieti è del 1887. Nel 1910 nasce il primo vivaio, a Porta Conca. Da allora le attività della Conti Piante si sono espanse e oggi conta sedi a Roma e a Orvieto.

L'azienda. Tra un secolo e l’altro la vendita di piante ha in gran parte ceduto il posto alla manutenzione e alla progettazione di aree verdi per privati, imprese e pubblica amministrazione attraverso il florovivaismo, la coltivazione di appezzamenti di terreno in tempi ridotti, l’offerta di servizi per la salvaguardia ambientale in ossequio alle normative vigenti. «Oggi la transizione ecologica impone di stare molto più attenti agli sconvolgimenti climatici e di avere maggiore cura per l’ambiente. Però questa è sempre stata la nostra filosofia - sottolinea il direttore tecnico - non possiamo fare a meno del verde, non si può prescindere da esso e quindi la sua cura va affidata a persone qualificate, a realtà capaci di garantire professionalità e competenza». Nel frattempo però il rigoglioso vivaio - 20 ettari di pini, abeti, cipressi, cedri, magnolie e perfino palme - è rimasto, anche se oggi costituisce una quota residuale del fatturato, ma resta un fiore all’occhiello: «Per tenere le piante sempre così rigogliose e sane, occorrono una presenza e un occhio costante, passione per le piante, amore. Ci vuole cuore per fare questo lavoro».

Avanguardia. Da Rieti, al Lazio, a buona parte dell’Italia, arrivando fino a Reggio Calabria, la Conti Piante Srl ha arredato di verde pubblico e privato innumerevoli ville, giardini, parchi, aree verdi aziendali. Ha realizzato e gestito parcheggi verdi e aiuole, fornito cure contro inquinamento e malattie delle piante, servizi di ingegneria naturalistica o di drenaggio professionale per campi di calcio e sportivi in generale. Solo a Roma c’è la firma di Conti al Salaria Sport, su aree di Enel, Coni, Alitalia, Campus Biomedico, Trigoria, Eur, Villa Pamphili, Villa Borghese. «Oltre alla bellezza di un giardino - spiega Conti - conta la progettazione che rendano poi più facile la manutenzione e la tenuta». Come per l’idrosemina «effettuata su aree impervie, in cui è impossibile lavorare normalmente - spiega Conti. - Serve a far nascere piante in tempi veloci, prima che l’erosione idrogeologica aggredisca il terreno, in modo che pioggia, vento e intemperie non erodano il terreno. È una forma di protezione del suolo che pratichiamo da 40 anni, siamo stati tra i primi».