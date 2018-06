di Alessandra Lancia

RIETI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe recarsi nelle zone colpite dal terremoto del 2016 già lunedì mattina. Secondo l`Agi, il premier ha scelto Accumoli tra i tanti del cratere, comune che fu epicentro del sisma del 24 agosto 2016, mentre sarebbero ancora in fase di definizione le altre tappe della visita istituzional. Martedi` era stato lo stesso Conte, durante il suo discorso al Senato, ad annunciare che la sua prima uscita ufficiale sarebbe stata nelle zone terremotate. Circostanza poi confermata dal deputato reatino del Movimento 5 Stelle Gabriele Lorenzoni, per il quale la visita del premier sarebbe stata calendarizzata la settimana prossima, subito dopo gli impegni istituzionali al G7 in Canada.

