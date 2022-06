Contagi in crescita, la Asl raccomanda le mascherine nei luoghi affollati. I vaccini da ex Bosi a via delle Ortensie

RIETI - L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti comunica che dal 1° luglio l’attività vaccinale antiCovid-19, in corso presso l’hub ex Bosi di Cittaducale – Rieti, verrà trasferita provvisoriamente per i mesi estivi presso l’Ambulatorio vaccinale del Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie a Rieti, sito al secondo piano della struttura sanitaria.

L’Ambulatorio sarà aperto martedì, giovedì e sabato ed osserverà il seguente orario: 8 – 14.

Con l’occasione la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, visto il nuovo aumento dei casi registrati nelle ultime due settimane e della velocità di circolazione virale ricorda che è possibile ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione utilizzando le mascherine, soprattutto nei luoghi affollati e consiglia alle persone più fragili e anziane di sottoporsi all’ulteriore dose booster di vaccino.