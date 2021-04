24 Aprile 2021

di Raffaella Di Claudio

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Seppur di poco i positivi, ieri 28, tornano a superare i 23 guariti. E c’è il 290esimo decesso, una donna di 76 anni che era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Rieti. Il tasso di positività continua a oscillare e, in rapporto ai 378 tamponi effettuati, tocca il 7%. Sul territorio provinciale, mentre nei comuni di Amatrice, Monteleone Sabino e Casperia la situazione si avvia verso un miglioramento, a Petrella Salto i contagi sono in salita. I positivi, con i tre di ieri, superano le 20 unità, portando la percentuale di infezioni al 2% in rapporto ai mille abitanti. Nei giorni scorsi, il sindaco Gaetano Micaloni, dopo aver chiuso la scuola materna e avviato la sanificazione di alcuni locali e spazi pubblici, ha invitato i residenti a prestare attenzione e a eseguire i tamponi nel caso si sospetti di aver contratto il virus o si avvertano alcuni sintomi. Anche a Rieti e a Fara Sabina i guariti sono minori delle malattie. Nel capoluogo le infezioni sono 10 contro 4 guarigioni, mentre nel secondo comune della provincia una sola persona ha sconfitto il Covid e 5 si sono ammalate. In tutto a Fara si contano 78 casi e ci sono tre classi dell’istituto comprensivo (due alle elementari di Passo Corese e una all’infanzia coresina) e una classe al liceo Rocci in quarantena.

Gli screening

Motivo per il quale l’amministrazione farense punta sugli screening. Dopo le tre giornate di tamponi nasofaringei, gli alunni del comprensivo, che hanno dai 6 ai 12 anni, saranno sottoposti ai test salivari, costituiti da un piccolo cilindro di cotone che il bambino tiene in bocca per qualche minuto, imbevendolo di saliva. Si inizierà lunedì alla primaria di Talocci e i test verranno svolti durante l’orario scolastico. «L’amministrazione comunale, con il supporto della Asl di Rieti e il coordinamento della Croce Rossa Bassa Sabina - comunica il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo - inizierà per la prima volta, in via sperimentale, uno screening dedicato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, tramite l’uso di tamponi salivari molecolari, per rendere il più sicuro possibile le scuole del territorio. Trattandosi di una metodologia utilizzata per la prima volta, al termine della giornata di lunedì, sarà fatto un resoconto dell’attività per verificare le tempistiche e l’andamento della sperimentazione, e programmare le successive giornate di screening. I tamponi salivari saranno somministrati - conclude Cuneo - a seguito di autorizzazione rilasciata dai genitori, dagli infermieri della Croce Rossa Bassa Sabina appositamente formati dalla Asl di Rieti, e saranno poi trasportati presso i laboratori della Asl». I referti saranno scaricabili, accedendo al portale della Asl, inserendo il codice ricevuto via sms o scritto nel foglio rilasciato dopo l’esecuzione del test.