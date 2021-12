Lunedì 13 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - I contagi rialzano la testa - 41 nuovi positivi a fronte di 28 guariti, con un totale che in provincia tocca quota 523 - e gli hub vaccinali si ingolfano, presi di assalto da decine e decine di persone che vogliono vaccinarsi. Riuscirci, però, diventa una vera e propria impresa se non ci si arma di pazienza. L’attesa, come è accaduto nel pomeriggio di sabato, arriva anche a cinque ore, con persone costrette a restare al freddo e nervosismo crescente, fino a sfociare in una chiamata alla Polizia. E’ la cronaca di un sabato di ordinario caos da vaccinazioni all’hub della caserma Verdirosi, dove la perfetta organizzazione dei mesi scorsi è sembrata un lontano ricordo.

«Sono arrivato alle 17.30 e ho ricevuto il vaccino alle 22», ha raccontato un uomo attraversando piazza Beata Colomba, dopo aver ricevuto la terza dose. «Tutta colpa della mancanza di dati e del collegamento con le cartelle cliniche da parte di chi ha effettuato le altre dosi in sedi diverse da quelle reatine», ha spiegato uno dei medici in servizio all’hub, preso d’assalto sia per la somministrazione dei richiami, sia per le crescenti richieste di prime dosi. A completare il caos della giornata c’è stata anche la necessità di ricorrere al soccorso dell’ambulanza per un uomo colto da malore dopo la somministrazione del vaccino. Problemi e ritardi anche nell’hub vaccinale all’ex Bosi.«Una giornata da dimenticare: sono restato per 5 ore al gelo»: inizia così il racconto di un reatino, sfinito da un’attesa infinita nel chiostro della caserma. «Sono arrivato poco prima del mio turno – racconta – pensando che non ci fossero problemi. Mi è stato consegnato il numero e mi sono accorto che avevo davanti oltre 100 persone». L’uomo non si è particolarmente preoccupato, pensando a uno smaltimento veloce della fila. «Dovevo effettuare la terza dose – spiega – e ricordavo che nei casi precedenti non avevo fatto lunghe attese. Ho deciso di restare, ma ho subito capito che qualcosa non andava». Anziché il solito tagliando, il numero veniva scritto sulla mano. Non c’era il display, ma le persone venivano chiamate a voce. E poi c’era il problema dell’attesa. «La giornata era freddissima – racconta – e l’unica fonte di riscaldamento erano i “funghi” caloriferi da esterno. Il problema era che si creava assembramento facilmente». La fila scorreva a rilento e, a peggiorare la situazione, sono arrivati pazienti dall’ex Bosi perché anche quell’hub risultava intasato.

Troppi da fuori

«Dopo tante proteste – conclude l’uomo – ci è stato detto che, se volevamo, potevamo annullare la prenotazione. Alla fine ho deciso di restare, ricevendo la mia dose dopo quasi 5 ore di coda al gelo». Di fronte alle polemiche che salivano e all’arrivo di una pattuglia della Polizia, uno dei medici in servizio ha fornito una spiegazione. «Nel corso del mio turno – ha detto – ho ricevuto centinaia di pazienti che venivano da altre città del Lazio. Purtroppo, la documentazione di chi ha effettuato le altre dosi in altri hub non era disponibile, quindi siamo stati costretti a ripetere l’iter ben noto, sottoponendo il paziente al questionario». Da qui i lunghissimi tempi di attesa, anche se non è stato chiarito il motivo dell’impossibilità di accedere ai dati dei pazienti. Un preoccupante campanello d’allarme a ridosso delle feste.