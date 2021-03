31 Marzo 2021

di Raffaella Di Claudio

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Con oltre 435 contagi in una settimana, la provincia di Rieti supera la soglia di rischio dello 0.25% di positivi in sette giorni, oltre la quale è possibile assumere misure di contenimento specifiche per frenare la diffusione del virus. Provando a monitorare la curva delle infezioni nel periodo compreso tra il 22 e il 29 marzo, emerge che 28 comuni su 59 colpiti dalla pandemia hanno fatto registrare un numero di positivi che, in proporzione ai residenti, ha un incremento maggiore ai 250 casi per 100mila abitanti. L’indice è stato fissato dagli ultimi decreti al fine di controllare l’andamento dell’epidemia e tentare di frenare la corsa della terza ondata.

La situazione

Oltre quel limite sono andati Amatrice, Ascrea, Borgo Velino, Cantalice, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Collalto Sabino, Collevecchio, Concerviano, Contigliano, Fara Sabina, Micigliano, Monte San Giovanni, Montebuono, Monteleone Sabino, Montopoli di Sabina, Nespolo, Poggio Nativo, Posta, Rieti, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Vacone e Varco Sabino. Tra questi, 16 comuni, in quella settimana, hanno oltrepassato l’1% dei residenti che hanno contratto il Covid-19. Sono Borgo Velino (1.1%), Cantalice (1.3%), Casperia (1.2%), Castelnuovo (1.5%), Collalto (4%), Fara Sabina (1%), Micigliano (10.2%), Monte San Giovanni (3.6%), Monteleone (1.6%), Nespolo (2.5%), Poggio Nativo (1.1%), Selci (1.3%), Tarano (1.3%), Toffia (2.5%), Torricella (1%), Vacone (4.8%), Varco (1.2%). In numeri assoluti, le cifre più consistenti nel corso della settimana - ovvero pari o superiori a 10 infezioni dal 22 al 29 maro - sono state raggiunte a Rieti (139), Fara Sabina (61) Cittaducale (28), Cantalice (17), Montopoli di Sabina (14), Poggio Nativo (13), Toffia (12), Casperia, Contigliano e Torricella (10). Dieci comuni hanno invece assistito a uno stop della diffusione, chiudendo la settimana precedente a zero contagi. Si tratta di Colle di Tora, Colli sul Velino, Cottanello, Frasso, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero, Paganico e Salisano. L’altro dato che emerge è la presenza di giovani nelle liste dei positivi. I cluster nelle scuole e il divampare di focolai familiari aveva già evidenziato questa tendenza. Fatti salvi 19 territori nei quali tra i positivi non ci sono ragazzi, infatti, negli altri 40 comuni si contano persone in età scolare (dai tre ai 18 anni per intenderci). Nei due centri maggiori di Rieti e Fara la percentuale è del 18% rispetto al totale, ma ci sono anche paesi - Leonessa, Colle di Tora, Montenero, Monteleone e Configni - in cui l’unico positivo è un under 18. Si oscilla poi da comuni in cui la presenza di minori malati è del 7% a quelli in cui oltrepassa il 25%. In generale si conferma un quadro mutato, rispetto alle ondate precedenti della pandemia nel Reatino, quando l’età dei malati era over 60. Oggi tra le persone che hanno contratto il virus ci sono bambini, ragazzi, e adulti tra i 40 e i 60 e anche l’età delle vittime si è abbassata. Motivo per il quale le scuole e i luoghi di aggregazione pomeridiana tornano osservati speciali.