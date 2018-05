di Matteo Di Mario

RIETI – Tutto pronto per la seconda edizione del Torneo Provinciale Studentesco di calcio A5, basket 3vs3 e volley 3vs3 organizzato dalla Consulta Provinciale degli studenti. Si parte oggi pomeriggio, mercoledì 16 maggio, per terminare nella giornata di giovedì 24 maggio. La location è quella del Parco del Coriandolo di viale Fassini.

Per il calcio e il volley, dopo la fase a gironi, si disputeranno semifinali e finali. Per il basket, invece, chi trionferà nella fase a gironi, sarà il vincitore del torneo.

Di seguito, gironi e calendario delle partite:



I GIRONI



CALCIO

girone A: Jucci; Epn 3; Artistico; Epn.

girone B: Ragioneria; Itis; Epn 2; Epn 4.



VOLLEY

girone A: Epn 1; Artistico; Classico; Itis.

girone B: Epn 2; Ragioneria; Jucci.



BASKET

girone A: Jucci; Classico; Itis; Ragioneria.



IL CALENDARIO DELLE PARTITE DEI GIRONI



CALCIO

mercoledì 16 maggio

15:30: Artistico - Epn

16:30: Epn 2 - Itis

17:30: Jucci - Epn 3

18:30: Ragioneria - Epn 4



venerdì 18 maggio

15:30: Epn 3 - Epn 1

16:30: Artistico - Jucci

17:30: Ragioneria - Itis

18:30: Epn 4 - Epn 2



lunedì 21 maggio

15:30: Jucci - Epn 1

16:30: Ragioneria - Epn 2

17:30: Epn 3 - Artistico

18:30: Epn 4 - Itis



VOLLEY

mercoledì 16 maggio

16:00: Itis - Epn 1

17:00: Artistico - Classico

18:00: Epn 2 - Ragioneria



venerdì 18 maggio

16:00: Ragioneria - Jucci

17:00: Itis - Classico

18:00: Epn 1 - Artistico



lunedì 21 maggio

16:00: Epn 1 - Classico

17:00: Epn 2 - Jucci

18:00: Itis - Artistico



BASKET

mercoledì 16 maggio

16:00: Jucci - Itis



venerdì 18 maggio

16:00: Itis - Ragioneria

17:30: Ragioneria - Classico



lunedì 21 maggio

16:00: Classico - Itis

17:00: Jucci - Ragioneria



mercoledì 23 maggio

16:00: Classico – Jucci

mercoledì 23 maggio



