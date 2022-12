Raccolte solidali di giocattoli promosse dalla Consulta provinciale degli studenti

RIETI - Oggi e domani, 21 e il 22 dicembre, si terranno delle raccolte solidali di giocattoli in diversi comuni della Provincia organizzate dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Rieti, per aiutare quelle famiglie che durante le festività non hanno la possibilità di acquistare un regalo per i propri figli. Il 21 la raccolta si terrà nell’ Istituto omnicomprensivo ‘Sergio Marchionne’ di Amatrice durante la mattinata, mentre il 22 dalle 15:00 alle 18:00 si terrà sia a Rieti, al Centro Commerciale ‘Perseo’ e a Magliano Sabina in Piazza Garibaldi. Il materiale raccolto verrà poi devoluto alle associazioni benefiche dei vari territori, le quali si occuperanno della distribuzione dei giocattoli alle famiglie interessate.

«Questa iniziativa mostra come gli studenti della Provincia e i rappresentanti della Consulta non si occupino soltanto delle pratiche interne agli istituti superiori – dichiara Giovanna Mostarda, presidente della CPS di Rieti – ma si conferma attenta anche rispetto ai bisogni delle famiglie e dei minori, dimostrando nuovamente un grande senso civico. Ci auguriamo che quest’anno la raccolta possa andare ancora meglio dell’anno scorso e che abbia continuità anche nei prossimi anni».