RIETI - L’ex dirigente del settore Finanziario, Antonio Preite, condannato per abuso di ufficio nel processo sulle consulenze in Comune: reato riqualificato da quello più grave di peculato, preannunciato il ricorso in Appello. Prescrizione per il consulente ternano Carlo Latini, otto mesi a Massimo Morelli.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 26 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA