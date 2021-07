Consorzio Industriale Unico Regionale, il commissario Ientile: «Il voto unanime dei soci reatini segnale di grande maturità»

Sabato 17 Luglio 2021, 17:12

RIETI - In data odierna presso la sede del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, l’Assemblea straordinaria dei soci, ha approvato all’unanimità il progetto di fusione, lo statuto del costituendo Consorzio Unico e piano economico, alla presenza del notaio Marco Pinto.

«E’ un passaggio significativo per il territorio reatino – dichiara il commissario Angelo Giovanni Ientile - nonché una grande opportunità per le aree industriali. E’ stato un percorso lungo e condiviso durante il quale sono state recepite le istanze dei soci volte ad affermare il ruolo centrale dei territori».

«Ringrazio la Regione Lazio, e in particolare Albino Ruberti e l’assessore Paolo Orneli che unitamente al Commissario Francesco De Angelis, hanno dimostrato capacità di ascolto e sintesi per le esigenze del territorio. Ringrazio per l’accompagnamento nel percorso anche i rappresentanti del territorio in sede all’assise regionale, Fabio Refrigeri e Claudio Di Berardino. Così come importante si è dimostrato l’intervento a supporto del territorio la presenza e il lavoro di Fabio Melilli».

«Un ringraziamento va alle istituzioni locali socie, a partire dalla Provincia di Rieti con il presidente Calisse e dal Comune capoluogo, con il sindaco Cicchetti, ma anche ogni singolo socio e rappresentante in seno all’assemblea ha dato il proprio contributo in questo percorso così complesso. Un ringraziamento infine ai dipendenti del Consorzio e all’intero collegio sindacale. Un gioco corale che ha dimostrato l’altissima capacità di questa terra di essere capace di cogliere una sfida innovativa e performante a cui mi sento veramente onorato di aver dato il mio contributo».

«Ora, in attesa degli atti finali di fusione, si continua a lavorare per completare quanto iniziato due anni fa - conclude il commissario Ientile - e rispondere alle tante esigenze del tessuto imprenditoriale e per il rilancio del territorio dopo una crisi così profonda».