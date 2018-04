di Alessandra Lancia

RIETI - Consorzio Industriale, via al rinnovo dell’assemblea generale, che da qui a settembre procederà alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione. E stavolta sembra che davvero si possa parlare di nuovo presidente, visto la disponibilità di Andrea Ferroni - dopo 16 anni di regno - ad aprire una nuova stagione. IL PAPABILE Tra i nomi che circolano per il dopo c’è quello di Vincenzo Regnini. Lui non smentisce, ma ci tiene a cambiare l’ordine dei fattori: «Davvero in...