Gianluca Pezzotti nuovo presidente del consorzio di bonifica Etruria Meridionale e Sabina

RIETI - Durante la convocazione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina ad Acquapendente, è stato eletto presidente Gianluca Pezzotti, già presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Rieti.

Rinviata, invece, l’elezione dei due Vicepresidenti e dei due membri del Comitato Esecutivo. Il neoeletto presidente, ha prima di tutto ringraziato il consiglio in carica per la fiducia accordatagli ed il Commissario Avv. Luciana Selmi per il lavoro svolto negli ultimi 4 anni, in seguito, al fine di raggiungere la più ampia condivisione e coesione tra i presenti, ha proposto il rinvio dell’elezione della Giunta.

«Auspico per un consiglio compatto coeso e responsabile, mi auguro che si instauri la più ampia collaborazione ed un clima di fiducia per rendere più agevole il lavoro che ci attende d’ora in avanti - dice il presidente Gianluca Pezzotti - in particolare per ridare la giusta voce al territorio dopo quattro lunghi anni di commissariamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA