di Alessandra Lancia

RIETI - Il Consorzio del Nucleo Industriale ha deciso di revocare il procedimento di pre-assegnazione dell’area alla società Enersi Innovation. La notizia é emersa stamattina in apertura di consiglio comunale, durante la discussione dell’interrogazione sull’impianto a biogas di Madonna del Passo presentata dal consigliere Antonio Boncompagni.



“L’iniziativa in sé é positiva - dice Boncompagni- ma non in quell’area. L’impianto sarebbe troppo vicino alle abitazioni. A questo punto la sfida é fare l’impianto in un sito compatibile. Presenteremo un ordine del giorno per parlare di questo impianto e di una proposta di un altro impianto a Casapenta per il trattamento dell’indifferenziato”. Alla seduta di consiglio hanno assistito numerosi cittadini di Vazia.

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:13



