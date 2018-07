RIETI - Riunione del consiglio comunale di Rieti.



Il presidente Giuliano Sanesi ha convocato il consiglio comunale per giovedì 5 luglio alle 9 con il seguente ordine del giorno:



1) Comunicazioni,



2) Surroga consigliere comunale dimissionario Pariboni;



INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE



3) INTERROGAZIONE prot. n. 24741 del 19/04/2018 "Interrogazione ai sensi del regolamento del Consiglio comunale relativa al Servizio Civile", presentata dal consigliere comunale Mezzetti (Partito Democratico);



4) INTERROGAZIONE prot. n. 31501 del 21/05/2018 "Interrogazione relativa alla presunta apertura di una sala scommesse nel quartiere Quattro Strade", presentata dai consiglieri comunali Angelucci e Rossi (Rieti Città Futura);



5) INTERROGAZIONE prot. n. 33412 del 30 maggio 2018 "Rilascio concessione sfruttamento acque minerali Fonte Cottorella", presentata dai consiglieri comunali Boncompagni, Sebastiani e Domeniconi (Lega Salvini Premier);



6) INTERROGAZIONE prot. n. 40673 del 27 giugno 2018 "Interrogazione relativa al Servizio Anagrafe", presentata dai consiglieri comunali Angelucci, Petrangeli (Rieti Città Futura) ed Ubertini Carlo (P.S.I.);



7) INTERROGAZIONE prot. n. 40837 del 28 giugno 2018 "Interrogazione relativa al progetto LA PORTA SOCIALE", presentata dai consiglieri comunali Angelucci, Petrangeli e Ludovisi (Rieti Città Futura);



8) INTERPELLANZA prot. n. 31570 del 21 maggio 2018 "Interpellanza ai sensi dell'art. 70 e 71 del Regolamento Comunale sulle risultanze della commissione per la valutazione dei progetti di servizio civile di competenza regionale per l'anno 2018 e più in generale sulla gestione del Servizio Civile", presentata dai consiglieri comunali Ludovisi e Petrangeli (Rieti Città Futura);



9) INTERPELLANZA prot. n. 38248 del 18 giugno 2018 "Interpellanza relativa al progetto di sviluppo commerciale e di recupero dell’area dell'ex Zuccherificio presentato dalla Società Coop Centro Italia", presentata dal consigliere comunale Imperatori (Federazione della Libertà - Idea);





ORDINI DEL GIORNO



10) ORDINE DEL GIORNO prot. n. 32021 del 22 maggio 2018 "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis Cod. Pen.", presentato dai consiglieri comunali Chiarinelli, De Marco, Carrozzoni e Forgini (Agire - Fratelli d'Italia);



11) ORDINE DEL GIORNO prot. n. 39703 del 22 giugno 2018 "Approvazione di un regolamento ai fini del calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nel piano di zona 167 - Legge 448/1998 art. 31", presentato dal consigliere comunale Di Marco (Patto per Rieti);





PROPOSTE DI DELIBERAZIONE



12) Modifica Regolamento per la concessione della cittadinanza Onoraria e Benemerita;



13) Nomina dei membri del Comitato per la gestione e lo sviluppo di gemellaggi e di relazioni internazionali con città, comunità e territori;



14) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 167/1962. Approvazione Regolamento per la concessione del diritto di superficie e per la concessione del diritto di proprietà;



15) Acquisizione al patrimonio immobiliare comunale di impianti di pubblica illuminazione (linee elettriche, sostegni di varia tipologia ed annesse apparecchiature) da E.N.E.L. SOLE s.r.l.;



16) Modifica dell'art. 88, comma 6, del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA