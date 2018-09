di Alessandra Lancia

RIETI - Consiglio comunale ad altissima tensione politica quelli convocato stamattina per una serie di variazioni di bilancio. La più esplosiva é quella da 430 mila euro, per iscrivere a bilancio gli introiti attesi dal recupero delle indennità gonfiate di amministratori ex e ancora in carica. Ad innescare la miccia é il gruppo della Lega, che diserta la seduta e invia un documento in cui invita il segretario generale a valutare la legittimità del consiglio vista la presenza di consiglieri che non hanno provveduto al pagamento delle somme richieste indietro dal Comune, ponendoli in una posizione di potenziale incompatibilità. Segue l’intervento durissimo del consigliere di Forza Italia Ettore Saletti, che chiede formalmente una verifica, ponendo il problema politico della presenza della Lega in maggioranza : “Può la Lega ergersi a giudice di consiglio e consiglieri?”. Anche il centrosinistra pone il problema della legittimità della variazione di bilancio, ma in aula entrano solo Rossi, Antonacci, Mareri, Angelucci e Avetti. Petrangeli, Ubertini, Lodovisi e Mezzetti sono a Palazzo ma non in aula. Resta sulla porta anche Sanesi, che ha il loro medesimo problema. Tutti sotto la cappa dell’incompatibilità per non aver pagato quanto chiesto indietro dal Comune come pure Saletti che però resta in aula, intenzionato a votare. “Potevamo tenerci questa patata bollente tra le mani? Il bubbone c’è- dice il sindaco Cicchetti - non é colpa certo degli amministratori. Poi ognuno potrà difendersi nella maniera dovuta”. Giusto ieri dovrebbe essere stato notificato il ricorso al Tar contro gli atti di recupero del Comune depositato dai consiglieri Comunali del centrosinistra. Altro possibile tema di incompatibilità.

