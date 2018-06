di Alessandra Lancia

RIETI - Prove tecniche di alleanza giallo-verde? (Forse) no, ma certo l’onorevole Gabriele Lorenzoni (M5S), unico parlamentare presente alla seduta consiliare cittadina dedicata alla crisi della Elexos, non ha avuto dubbi su dove sedersi: vicino ai consiglieri leghisti Domeniconi, Boncompagni e Sebastiani.



Eppure in consiglio comunale è rappresentato anche il Movimento 5 Stelle. Ma Lodovica Rando è rimasta sola soletta, nel suo banco al lato opposto della sala.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA