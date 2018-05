di Christian Diociaiuti

SOSTEGNO

STADIO

RIETI - «Solo un ottico poteva farci rivedere la serie C»: emblematica la battuta del consigliere Carlo Ubertini che, insieme agli altri membri del consiglio comunale (curiosità: tutti mischiati sui banchi, senza distinzione di schieramento) ha applaudito questo pomeriggio il Rieti neopromosso in C nella consiliare del Comune. Un omaggio per i recenti trionfi sportivi.Ha fatto gli onori di casa il presidente del consiglio comunale, Giuliano Sanesi, ma anche il sindaco Antonio Cicchetti (quel che ha fatto il Rieti è «Un raggio di sole»). Il vice presidente del consiglio comunale Claudia Chiarinelli, il consigliere Roberto Donati e il sindaco hanno consegnato tre targhe al Rieti: una al presidente Curci, una al tecnico Parlato e una al capitano Tirelli per celebrare lo storico traguardo.«Faremo il possibile per sostenervi in questo nuovo ed impegnativo percorso» ha detto Sanesi. Gli ha fatto eco Cicchetti utilizzando parole che non lasciano spazio all'interpretazione: il Comune si dice pronto a fare da interlocutore per l'ingresso di eventuali soci o sponsor per la squadra. Anche perché l'ente di soldi "suoi" non ne ha, causa del predissesto. «Vi saremo vicini con penuria di mezzi ma con la volontà per cercarne altri per risolvere situazioni difficili che si prospettano» ha ribadito Cicchetti.Intanto il sostegno al Rieti è già scattato sul tema stadio: il consigliere Roberto Donati rimanda a metà maggio per saperne di più sull'accoglimento della richiesta, fatta dal Comune alla Regione, di fondi per 300mila euro. Soldi che serviranno a rendere lo Scopigno pronto ad accogliere la Serie C (servono lavori, in particolare per prefiltraggio, recinzione e sorveglianza). I segnali sono più che positivi. Curci incassa lo sprone e progetta il futuro («sarà una estate diversa dall'ultima» ha rassicurato nei giorni scorsi): «Sapete quanta passione e amore metto per la città e per i suoi colori, ma questa impresa non sarebbe stata possibile senza questi favolosi ragazzi».