RIETI - «Congratulazioni Rieti per la promozione in serie C. Una stagione vissuta sempre da protagonisti grazie all'impegno, alla passione e alla professionalità del presidente Riccardo Curci, del tecnico Carmine Parlato, dello staff societario e di tutti i giocatori. L'obiettivo raggiunto dà prestigio alla nostra Città e all'intera realtà sportiva reatina». Avevano parlato così, poche ore dopo la promozione, il sindaco Antonio Cicchetti e il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, il primo a Ostia a congratularsi con la squadra nella storica domenica 29 aprile.



Oggi il Rieti andrà a trovare l’amministrazione comunale a in sala consiliare, ospite del consiglio comunale: «Il presidente del consiglio comunale, Giuliano Sanesi e il vicepresidente vicario, Claudia Chiarinelli, a nome dell'intero consiglio comunale, si congratulano con l'Fc Rieti per l'importante risultato sportivo ottenuto» avevano scritto da Palazzo Città. «I nostri complimenti - dissero - vanno al presidente Riccardo Curci e all'intera società reatina che ha saputo dimostrare, per tutto il campionato, di meritare la promozione in serie C». E così, oggi, martedì 8 maggio, alle 18,30, il Rieti sarà accolto dall'intero consiglio comunale, nella sala delle adunanze, per un saluto e un messaggio di ringraziamento per il risultato sportivo ottenuto che dà prestigio alla città. Le istituzioni erano presenti già domenica appena trascorsa, nella festa che ha celebrato la Serie C allo Scopigno.



VERSO LO SCUDETTO

La squadra oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti. Dopo aver concluso la stagione regolare, è caccia allo scudetto. Domenica la prima gara del triangolare, a Potenza alle 16. Uno scenario emozionante per un trofeo a cui il Rieti guarda con fiducia. «Sarà bello ed affascinante giocare davanti ad una tifoseria numerosa contro una squadra che ha fatto una annata spettacolare» commenta il presidente Riccardo Curci, ancora raggiante per le celebrazioni di domenica sera, che hanno scritto una pagina importante della storia del Rieti. «Col Potenza avrei preferito giocarci in casa – aggiunge il team manager amarantoceleste Dino Pezzotti - per quello che poteva essere la presenza di pubblico, nostro e di tifosi in trasferta dalla Basilicata a Rieti. Il Potenza è una delle squadre potenzialmente più attrezzate del panorama Interregionale. Lo dimostrano gli 81 punti con cui ha chiuso il campionato». Tra le fila del potenza gioca l’attaccante Carlos França (38 anni), tra i più prolifici della D: «Non ci spaventa il singolo. Se Marcheggiani non avesse avuto quel periodo di 7 gare senza segnare, avrebbe potuto vantare un bottino pari o superiore all’attaccante del Potenza, anche guardando al ruolino che ha avuto nella prima parte di campionato il nostor bomber. Giocare davanti a tanta gente? – chiude il suo commento Pezzotti, sul fatto che al Viviani il numero degli spettatori è sempre a quattro cifre – Non può che dare carica positiva, stimoli e voglia di fare bene. Ne sono certo: considerando la personalità dei nostri giocatori, sarà un fattore positivo».



BIGLIETTI IN VENDITA PER POTENZA

Il Fc Rieti comunica che i biglietti per la gara di Poule Scudetto Potenza-Rieti, in programma domenica alle ore 16 allo stadio "Viviani" (Pz) potranno essere acquistati, in prevendita, presso l'agenzia di viaggi Fortitudo Viaggi (quartiere Piazza Tevere) al costo di 10 euro o sulla piattaforma on line GO2.

