Alessio Angelucci nuovo vicepresidente vicario del consiglio comunale di Rieti

RIETI - Il presidente del consiglio comunale, Claudio Valentini, ha nominato, nel corso della seduta odierna dell’assise, nuove vicepresidente vicario il consigliere Alessio Angelucci.

«Ringrazio i consiglieri che hanno voluto accordarmi la propria fiducia per questo ruolo che ricoprirò con il massimo impegno e nel rispetto delle prerogative del Consiglio - afferma Angelucci - Ci tengo, innanzitutto, a ricordare ancora una volta la figura di Lidia Nobili che ha ricoperto nei mesi scorsi questo ruolo e che rimarrà sempre nei pensieri dei consiglieri e della cittadinanza. Sono convinto che la mia elezione rappresenti un forte segnale di adesione ,da parte del Consiglio, a quei principi di condivisione delle scelte politiche nell’unico interesse della Città, lasciando da parte interessi particolari e divisioni che non interessano alla popolazione. Da tempo mi batto perché passi il messaggio di ricucitura sociale e civica della Città e oggi voglio leggere questa elezione come la condivisione di questo obiettivo da parte della maggioranza dei consiglieri comunali».